Veranstaltungsreihe startet Ende Januar

Pflegegrad, Essen und Trinken im Alter, die Pflege zu Hause oder die Begleitung von Menschen mit Demenz: Die Veranstaltungsreihe des Pflegestützpunktes Vogelsberg beleuchtet ab Ende Januar neun verschiedene Pflege-Themenschwerpunkte. Dabei informieren die Expertinnen vom Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis kostenlos, neutral und unabhängig – unter anderem auch zu den Veränderungen in der Pflegeversicherung, die ab sofort gelten.Am Dienstag, 28. Januar, geht es ab 18 Uhr online um das Thema „Wie ist das mit dem Pflegegrad? Informationen zur Pflegeeinstufung“.Im darauffolgenden Monat thematisiert der Online-Vortrag am Donnerstag, 20. Februar, ab 18 Uhr das Essen und Trinken bei Menschen mit Demenz.Am Dienstag, 11. März, steht ab 18 Uhr im Online-Vortrag die Organisation von Pflege zu Hause im Mittelpunkt.„Technik, die das Leben im Alter erleichtert“ thematisieren die Kolleginnen vom Pflegestützpunkt am Mittwoch, 26. März, ab 17.30 Uhr in Lauterbach, bevor es im darauffolgenden Monat am Dienstag, 8. April, um den Entlastungsbetrag geht. Ab 18 Uhr stehen online ein Überblick und Einsatzmöglichkeiten der 125 Euro Unterstützung auf dem Programm.Anfang Mai stellt ein Kurs am Dienstag, 6. Mai, ab 17 Uhr in Alsfeld das Leben mit Demenz in den Mittelpunkt. Unter der Überschrift „Menschen mit Demenz – verstehen und begleiten“, thematisiert der Kompaktkurs Besonderheiten, auf die es bei demenziellen Erkrankungen zu achten ist.Zwei Wochen später steht am Dienstag, 20. Mai, ab 18 Uhr online das Thema „Pflegegrad“ im Mittelpunkt. Die Expertinnen vom Pflegestützpunkt informieren über die Einstufung und erläutern verschiedene Schwerpunkte.Am Dienstag, 17. Juni, gibt es online ab 18 Uhr Tipps zum barrierefreien Wohnen und der Wohnraumgestaltung, bevor es am Dienstag, 1. Juli, ab 17.30 Uhr in Alsfeld um „Technik, die das Leben im Alter erleichtert“, geht.Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung zu den Online-Veranstaltungen ist per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de oder telefonisch bei Monique Abel, 06641-9772091, möglich. Die Anmeldung für die Präsenzveranstaltungen wird über www.vhs-vogelsberg.de abgewickelt. Dabei erfahren Interessierte auch den genauen Veranstaltungsort der drei Präsenzveranstaltungen im März, Mai und Juli.