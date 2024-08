„Für mich ist der Austausch mit Sozial- und Wohlfahrtsverbänden wichtig, da sie mit ihrem Beratungs- und Unterstützungsangebot unverzichtbarer Teil eines starken sozialen Netzes im Vogelsberg sind, das diejenigen auffängt, die wirklich Hilfe brauchen und nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, betonte der Erste Kreisbeigeordnete des Vogelsbergkreises, Patrick Krug (links), am Donnerstag im Gespräch mit Christoff Jung, dem Leiter der Regionalen Diakonie Oberhessen. Sie ist in diesem Jahr aus den beiden Regionalen Diakonien Wetterau und Vogelsberg hervorgegangen. Insgesamt hat die Diakonie Oberhessen rund 180 Mitarbeiter, erklärte Jung und wies auf die verschiedenen Beratungsangebote der Diakonie im Vogelsberg im Bereich Familien- und Lebensberatung hin. Zudem betreibt sie die Wohnungsnotfallhilfe La Strada in Alsfeld. Krug und Jung, der derzeit auch Vorsitzender der Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Vogelsberg ist, tauschten sich über aktuelle Themen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus.

(lifePR) (