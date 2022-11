„Unterstützung im letzten Lebensabschnitt“ ist das Thema der nächsten Online-Veranstaltung des Pflegestützpunktes im Vogelsbergkreis am Dienstag, 22. November, um 18 Uhr. Die Teilnehmer erfahren, welche Unterstützungsangebote im letzten Lebensabschnitt zur Verfügung stehen. Experten aus der Palliativversorgung und vom ehrenamtlichen Hospizdienst berichten über ihre Tätigkeitsfelder und stehen für Fragen zur Verfügung.Eine Anmeldung ist erforderlich. Per Telefon an Monique Abel, 06641-9772091, und Claudia Vaupel, 06641-9772097, oder per Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de Die Teilnahme ist kostenfrei.