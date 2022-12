Unterstützung für junges Unternehmen

Knapp 95.000 Euro für die Investition der BR Bau GmbH & Co.KG in Herbstein

„Das ist eine sehr gute Nachricht zum Ende des Jahres“, stellt Erster Kreisbeigeordneter und Wirtschaftsdezernent Dr. Jens Mischak zufrieden fest, während er den Betriebsinhabern der BR Bau GmbH & Co.KG, Joshua Böttinger und Swen Rest, einen Förderbescheid in Höhe von knapp 95.000 Euro überreicht. Die beiden Jungunternehmer kaufen eine große Lagerhalle in Herbstein, um ihr Bau-Unternehmen erweitern zu können. Denn: Durch die sehr guten Umsatzsteigerungen sowie ein volles Auftragsbuch ist ein weiteres „Wachsen“ der Firma wichtig, damit sie zusätzliche Aufträge annehmen kann.



„Wir haben das Unternehmen im Jahr 2019 zu zweit gegründet und haben bis jetzt schon fünf Vollzeitkräfte, zwei Auszubildende und zwei geringfügig Beschäftigte eingestellt. Die Baubranche boomt nach wie vor“, erklärt Joshua Böttinger, der selbst eine Ausbildung zum Maurer und anschließend an der Techniker Akademie Alsfeld den Abschluss zum staatlich geprüften Techniker absolviert hat. „Wir freuen uns über die große Fördersumme, die uns enorm hilft“, erklärt der gelernte Dachdecker Swen Rest. Das Unternehmen kümmert sich beispielsweise um Pflaster-, Maurer- und Betonarbeiten sowie Bauwerksabdichtungen, saniert oder baut allerdings auch komplette Häuser. „Die Jungs waren auch beim Umbau unseres unter Denkmalschutz stehenden Rathauses beteiligt“, erklärt Herbsteins Bürgermeister Bernhard Ziegler.



Rund 270.000 Euro investieren die zwei Männer in den Erwerb der Lagerhalle, um dort nun Baumaterialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge, Betriebsfahrzeuge und Maschinen unterbringen zu können. Zusätzlich sollen ein Aufenthaltsraum sowie eine Toilettenanlage für die Beschäftigten in der Halle entstehen. Ein gutes Drittel der Investitionssumme konnte Dr. Mischak nun im Rahmen einer Zuwendung für ein „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ an die Unternehmer überreichen können. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum und wird durch den Bund mitfinanziert. Auflage für die Förderung ist die Schaffung eines weiteren Arbeitsplatzes in Vollzeit.



„Sie können stolz auf das sein, was Sie bislang erreicht haben“, lobt der Erste Kreisbeigeordnete Dr. Mischak. „Der Erwerb der neuen Lagerhalle bietet großes Potenzial für Ihr Unternehmen, das Sie sicher gut zu nutzen wissen. Dafür wünsche ich Ihnen und Ihrem Team alles Gute“, unterstreicht der Erste Kreisbeigeordnete abschließend.