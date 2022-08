Unterstützung für den SV Nieder-Ofleiden

Landrat Manfred Görig übergibt OVAG-Spende für die Sportplatzsanierung

Anhaltende Trockenheit auf der einen, und starke Auslastung bei schlechtem Wetter auf der anderen Seite – zwei Faktoren, die dem Sportplatz des SV Viktoria Nieder-Ofleiden in den vergangenen Jahren sehr zugesetzt haben. Um für die Seniorenmannschaften und den Fußballnachwuchs auch weiterhin einen gut bespielbaren Platz vorzuhalten, bestand dringend Handlungsbedarf. Die Verantwortlichen hatten die Chance einer Corona-bedingt ausgesetzten Spielrunde genutzt, und den Rasenplatz saniert.



Eine Zisterne wurde installiert, der Rasen gedüngt, Unebenheiten ausgeglichen und der Rasen gepflegt – etwa 18.000 Euro hat der Verein dafür in die Hand genommen. „Dieses Engagement für den Sport und die Gemeinschaft in Nieder-Ofleiden ist herausragend. Und mit viel ehrenamtlichem Engagement und Unterstützung ansässiger Unternehmen, des Landessportbundes, der Stadt Homberg und nicht zuletzt der OVAG, steht nun ein rundum erneuerter Platz zur Verfügung“, sagt Landrat Görig bei der OVAG-Spendenübergabe in Höhe von 3.000 Euro. Da die Sportanlage nicht lange brachliegen konnte, schieden Fördermittel des Landes aus. „Umso besser, dass hier auf zupackende Art und Weise eine Lösung gefunden wurde“, lobt der Landrat die Verantwortlichen beim SV Nieder-Ofleiden. Ein für die Zukunft bestens gerüsteter Sportplatz, „der auch künftigen Sportgenerationen viel Freude bereiten wird“, betont der Landrat abschließend.