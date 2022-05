Zum Tag der Pflegenden am 12. Mai lädt der Pflegestützpunkt im Vogelsbergkreis ab 18 Uhr zu einer Online-Veranstaltung ein. Die Veranstaltung mit der Überschrift „Unterstützung für Pflegende“ wird auf die Rolle pflegender Angehöriger eingehen und Raum zum Austausch über belastende Situationen im Pflegealltag bieten. Der Pflegestützpunkt wird im Rahmen der Veranstaltung verschiedene Hilfs- und Unterstützungsangebote vorstellen und Fragen der Teilnehmenden beantworten.Interessierte müssen sich im Vorfeld telefonisch bei Monique Abel, unter 06641-9772091, oder bei Claudia Vaupel, unter 06641-9772097, anmelden. Auch die Anmeldung per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de ist möglich. Die Zugangsdaten zur Veranstaltung werden im Vorfeld der Veranstaltung per E-Mail zur Verfügung gestellt.