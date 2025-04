Unterstützung für den Vulkansommer

Von Mitte Juli bis Ende September bringt das Kulturfestival Vulkansommer wieder inspirierende Ausstellungen, interessante Vorträge und Führungen, Theater, musikalische Highlights, Feste und Open-Air-Kino-Veranstaltungen in den gesamten Vogelsbergkreis. Landrat Dr. Jens Mischak begrüßt in seiner Funktion als 1. Vorsitzender des federführenden Vereins „Kulturförderung Vogelsberg“ vor diesem Hintergrund zwei Gäste im Kreishaus, über deren Besuch er sich ganz besonders freut: Helmut Euler, Vorstandsvorsitzender der VR Bank HessenLand eG, und Norbert Lautenschläger, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG. Sie unterstützen dieses für die Region einzigartige Kulturfestival – und zwar in Form einer Spende für den Vulkansommer in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.„Das bringt den Vulkansommer ein gutes Stück weiter. Denn das diesjährige Kulturfestival soll, wie die vorangegangenen auch, ein unvergessliches werden. Die Spende trägt mit dazu bei, die kulturelle und künstlerische Vielfalt im Vogelsberg ins rechte Licht zu rücken und zu präsentieren“, macht der Landrat deutlich.„Der Vulkansommer ist eine Kulturinitiative, für die wir uns gerne einsetzen“, betonen die beiden Vorstandsvorsitzenden Euler und Lautenschläger unisono. „Und sicher wird auch die 4. Auflage für bleibende und bewegende Eindrücke sorgen“, zeigen sich die beiden Vorsitzenden überzeugt.„Die Vorbereitungen laufen – auch dank der Initiative der beiden Volksbanken – auf Hochtouren“, sagt der Landrat und kündigt gemeinsam mit Carolin Henningsen, Geschäftsführerin des Vereins „Kulturförderung Vogelsberg“, in wenigen Wochen die Vorstellung des Programms an. „Das Vulkansommer Kulturfestival vom 18. Juli bis zum 28. September ist ein kulturelles Highlight im Vogelsbergkreis. Kunstakteure, die sich daran beteiligen möchten, sind weiter eingeladen, Teil davon zu werden“, sagen Landrat Dr. Mischak und Geschäftsführerin Henningsen.Aktuelle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.vulkansommer.de oder telefonisch unter 06641/977-8268.