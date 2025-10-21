Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1039766

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Unternehmerdialog

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Die Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises und die KVA - Kommunales Jobcenter laden am Mittwoch, 5. November, zum Unternehmerdialog ein. Die Veranstaltung findet ab 17 Uhr bei VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH in der Johann-Friedrich-Diehm-Straße 2 in Lauterbach statt. Im Laufe des Abends stellen sich vier Vogelsberger Unternehmen vor: Votronic Elektronik Systeme GmbH, Lauterbach; terra infrastructure GmbH, Alsfeld; D + Z GmbH & Co.KG, Schwalmtal und Demeterhof Schwalmtal und Ökosaat Hessen e.K., Schwalmtal. Gastgeber VOTRONIC bietet zudem im Anschluss die Möglichkeit einer Betriebsbesichtigung. Für Informationen stehen außerdem der Arbeitgeberservice der KVA und das Projekt TiGA (Talente integrieren in Gesellschaft und Arbeit) zur Verfügung. Interessierte Unternehmer können sich bis spätestens 29. Oktober über https://umfragen.vogelsbergkreis.de/unternehmerdialoganmelden. Die Anzahl der Teilnehmer ist aufgrund der räumlichen Kapazitäten begrenzt.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.