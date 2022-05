Unternehmerdialog 2022

Die Gründe für ein Arbeiten im Coworking-Space sind vielfältig: als Alternative zum Home-Office, als Entlastung für Pendler, als flexibles Raumangebot für Arbeitgeber oder als passgenaue Lösung für Selbstständige. Wirtschaftsdezernent Dr. Jens Mischak lädt ein zum Unternehmerdialog: „Erste Angebote gibt es auch hier bei uns. Wir möchten mit Unternehmen darüber ins Gespräch kommen, wie Coworking funktionieren kann und worin dabei die Chancen für unsere Region liegen.“Zu diesem Themenkomplex wie auch zu den Vor- und Nachteilen von Coworking informiert am Montag, 23. Mai, um 18 Uhr Thorsten Wilhelm von der CoWorkLand eG in der Stadthalle Alsfeld. Außerdem werden Andreas Fey, Bürgermeister der Stadt Kirtorf, und der Alsfelder Unternehmer Torsten Schneider von ihren Erfahrungen berichten. Anschließend besteht bei einem Imbiss Gelegenheit zum Austausch.Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung, ist jedoch erforderlich, per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@vogelsbergkreis.de oder telefonisch unter 06641 977-8266.