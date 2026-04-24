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Umfassende Energieberatung mit attraktiven Förderprogrammen

OVAG unterstützt Unternehmen bei Energiewende und Kostensenkung

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Steigende Energiekosten und neue gesetzliche Vorgaben stellen Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Energieeffizienz zu steigern und nachhaltiger zu wirtschaften. Seit über 20 Jahren unterstützt die OVAG Betriebe in der Region mit einer vertriebsneutralen und produktunabhängigen Energieberatung. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Energiekosten signifikant zu senken, die Effizienz zu steigern und von umfassenden Förderprogrammen zu profitieren. „Wir sind dankbar, dass die OVAG uns zur Seite steht, wenn sich solche Fragen stellen“, betonte Landrat Dr. Mischak, Vorstandsvorsitzender des Region Vogelsberg e. V., bei der Begrüßung der Teilnehmer des jüngsten OVAG-Webinars. Dabei ging es um das Thema „Aktuelles zum Sanierungsfahrplan: Fördermöglichkeiten für Unternehmen“, gehalten wurde das Webinar von OVAG-Energieberater Dominik Süßmith.

Das OVAG-Energieberatungs-Team versteht die komplexen Fragen des Mittelstands: Was sind die Kostentreiber? Welche technischen Lösungen gibt es? Was kosten diese? Wie wirtschaftlich sind die Maßnahmen? Für diese Fragen bietet die OVAG maßgeschneiderte Lösungen. Diese umfassen eine Bestandsaufnahme vor Ort, die Analyse der vom Kunden gewählten Bausteine, die Erarbeitung von Maßnahmenempfehlungen, die Abschätzung der Investitionskosten, die Bewertung der Wirtschaftlichkeit sowie ein zusammenfassender Bericht inklusive gemeinsamer Besprechung der Ergebnisse.

Ein Schwerpunkt des Vortrags lag auf dem Energieeffizienz-Check für Unternehmen. Dieser modulare Check analysiert detailliert die Gesamtverbräuche, identifiziert die größten Energieverbraucher (zum Beispiel in Produktion, Haustechnik, Beleuchtung) und nimmt Lastganganalysen vor. Auf Basis einer Bestandsaufnahme vor Ort und tiefgehender Datenanalyse werden konkrete Maßnahmenempfehlungen erarbeitet, Investitionskosten abgeschätzt und die Wirtschaftlichkeit bewertet. Unternehmen erhalten einen umfassenden Bericht zur Ableitung von Einsparpotenzialen und zur Effizienzbewertung.

Darüber hinaus ging Dominik Süßmith auf die Energieberatung und die Erstellung energetischer Sanierungskonzepte für Nichtwohngebäude ein:  Ob ein langfristiger Sanierungsfahrplan mit aufeinander abgestimmten Maßnahmen oder eine Gesamtsanierung – die OVAG begleitet Unternehmen durch einen acht-stufigen Prozess, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum detaillierten Abschlussbericht. Dabei werden digitale Gebäudemodelle erstellt, Sanierungsempfehlungen für Gebäudehülle und Anlagentechnik abgeleitet und die Integration erneuerbarer Energien berücksichtigt. Ein Beispiel, das Süßmith vorstellte, zeigte: Durch Sanierungsmaßnahmen konnte der spezifische Primärenergiebedarf eines Gebäudes um bis zu 61 Prozent gesenkt werden.

Abschließend gab das Webinar einen Überblick zu relevanten Bundesförderprogrammen. Wichtig: Fördermittel müssen stets vor Beginn des Vorhabens beantragt werden. Die OVAG berät hierzu umfassend und hilft bei der Identifikation geeigneter Programme.

“Wir begleiten unsere Kunden Schritt für Schritt, von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung und Fördermittelbeantragung“, so der Experte der OVAG.

Wer sich im Nachgang noch informieren möchte - die Präsentation sowie die Kontaktdaten der Energie-Experten der OVAG stehen auf der Webseite des Vereins Region Vogelsberg e. V. unter www.region-vogelsberg.de/... für kurze Zeit zur Verfügung.

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