Übersicht über die heutigen Einsätze

Stand 14.50 Uhr wurde heute 9 mal die Feuerwehr zum Beseitigen umgestürzter Bäume alarmiert:



05:01 Romrod / Zell umgestürzter Baum auf Bahngleise - Zug gegen Baum

05:43 Grebenhain/Zahmen Baum auf PKW gestürzt, niemand verletzt

07:20 Ulrichstein L3139->Götzen mehrere umgestürzte Bäume

07:25 Grebenau/Bieben L3161 kurz vor Bieben Baum auf der Fahrbahn

07:45 Lauterbach Bahnhofstraße, umgestürzter Baum

08:47 Freiensteinau/Salz Baum droht auf Haus zu stürzen

10:23 Alsfeld Ludwig-Erhard Straße, größerer Ast abgebrochen

11:13 Grebenhain/ Zahmen Am Moosbach, Baum auf die Straße gestürzt

11:19 Mücke Nieder/Ohmen Grubenbacher Straße, Baum auf Gleise gestürzt, Strecke gesperrt, Einsatzstelle nach Beseitigung an DB Notfallmanager übergeben



Des Weiteren wurden der Leitstelle insgesamt 20 weitere Einsatzstellen mit umgestürzten Bäumen auf Land- und Bundesstraßen gemeldet, die zuständigkeitshalber an Hessen Mobil weitergeleitet und beseitigt wurden:



05:09 L3176 Schlitz -> Fraurombach

05:23 L3338 Breungeshain ->Hoherodskopf

05:59 L3140 Eichelhain -> Lanzenhain

06:21 L3291 Poppenstruth -> Hoherodskopf

06:30 L3182 Schlechtenwegen -> Stockhausen

08:21 L3139 Ulrichstein -> Götzen

08:24 L3140 Schlitz -> Hutzdorf

09:20 K134 Betzenrod -> Altenhain

09:25 L3291 Poppenstruth -> Hoherodskopf

09:45 B254 Maar -> Reuters

10:10 B275 Hartmannshain -> Gedern

10:32 B62 Alsfeld -> Eifa

10:44 L3139 Rixfeld -> Schadges

10:51 K74 Eifa -> Schwarz

10:54 L3143 Schlitz -> Üllershausen

10:59 L3140 Lauterbach -> Willofs

11:06 L3151 Ober-Gleen -> Heimertshausen

11:35 L3157 Berfa -> Ottrau

11:42 L3151 Ober-Gleen -> Heimertshausen

13:08 L3161 Görzhain -> Lingelbach

