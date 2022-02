UNB erteilt die Erlaubnis: Biberdamm in Bermuthshain ist entfernt

Störung des Kläranlagenbetriebs macht Umsiedlung nötig

Wie die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Vogelsbergkreises mitteilt, ist der Biberdamm an der Lüder bei Grebenhain-Bermuthshain mit ihrer Erlaubnis entfernt worden.



Bei einem erneuten Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Gemeinde, der Unteren Wasserbehörde, der UNB des Vogelsbergkreises, der für das Bibermanagement zuständigen Oberen Naturschutzbehörde (ONB) des Regierungspräsidiums Gießen, weiteren Behördenvertretern und Anliegern am Mittwoch wurden weitere Aktivitäten des in Bermuthshain ansässigen Bibers an der Kläranlage des Grebenhainer Ortsteils festgestellt. Diese gefährden den ordnungsgemäßen Betrieb der Kläranlage. Daraufhin sprach das Regierungspräsidium die Empfehlung aus, den Biberdamm zu entfernen, um den Biber zum Weiterziehen zu bewegen. Auch eine Umsiedlung sei denkbar, um so Schäden an der Kläranlage zu verhindern, und den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.



Dieser Empfehlung ist die Gemeinde mit Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde nachgekommen. Es wird nun außerdem geprüft, ob Vergrämungsmaßnahmen in Zukunft eine Neuansiedlung im Bereich der Kläranlage verhindern können.