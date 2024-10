Print- und Online-Medien sind wichtige Mittel, um Informationen aus dem Firmen-, Vereins- oder Schulleben in die Öffentlichkeit zu bringen. In dem vhs-Kurs „Tue Gutes und rede darüber“ erfahren die Teilnehmer, wie sie es den Redaktionen leichter machen können, die versendeten Pressemitteilungen zu veröffentlichen, welche Fehler man vermeiden sollte, und was auf keinen Fall fehlen darf. Der Kurs findet am Samstag, 16. November, von 10 bis 16 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld statt. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Einfach zum FotobuchVogelsbergkreis. Lust auf ein Buch mit eigenen Bildern? Wie man einen Bildband erstellt, den man immer wieder gerne in die Hand nimmt, das erfahren die Teilnehmer des vhs-Kurses „Einfach zum Fotobuch“, der am 18. November in Homberg beginnt. An zwei Terminen werden Fragen zu Software, Layout und Bildwirkung geklärt. Gemeinsam wird nach der idealen Platzierung und Anordnung von Fotos, Text und Bildelementen gesucht. Auch Anfänger können somit ein Fotobuch gestalten, an dem sie zu Hause weiterarbeiten und es später per Internet bestellen können. Die beiden Treffen finden von 18.30 bis 21 Uhr im Familienzentrum statt. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Einfach mit Aquarell und FantasieVogelsbergkreis. Einfach mal frei und ohne Erwartungsdruck ein Werk erschaffen, das Material fühlen und mit Form und Farbe experimentieren – das kann man im vhs-Kurs „Einfach mit Aquarell und Fantasie - für Jugendliche und Erwachsene“. Der Kurs findet am Donnerstag, 21. November, von 18 bis 20 Uhr im Atelier zum Glück in Homberg statt. Die Teilnehmer arbeiten mit Aquarellfarben und mit der Möglichkeit von Collagetechniken. Entstehen soll zum Schluss eine ganz freie Landschaft, in deren Welt sich neue Formen und Lebewesen tummeln. Diese Vorgehensweise eignet sich auch gut, um schnell Lesezeichen oder Karten herzustellen. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.