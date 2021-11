Treffen der Wasserwerknachbarschaft

Unter strengen Hygienemaßnahmen fand die erste Wasserwerknachbarschaft nach 2019 wieder in Präsenz statt. Die Wasserwerksnachbarschaft ist ein Verbund der Wasserwerker (Wassermeister/technisches Personal in der Trinkwasserversorgung) aller 19 Gemeinden und Städte und dem Vogelsbergkreis. Bei diesen Treffen geht es nicht nur um den Austausch unter den Kollegen, sondern auch um interessante Themen und praktische Tipps aus der Wirtschaft sowie um die Neuerung bei den gesetzlichen Vorgaben. In diesem Jahr informierte eine Fachfirma über Kabeldurchführungen sowie Rohrdurchführungen bei Hausbauten (Hauseinführungen) und Ringraumabdichtungen. Gezeigt wurden praktischen Beispiele vor Ort.



Romy Jacob, Hygieneinspektorin im Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises, informierte über gesetzliche Neuerung im Trinkwasserbereich, konkret über die Novellierung der Trinkwasserverordnung, die 2023 in Kraft treten wird. „Da kommt was auf uns zu“, meinte Jacob. Die Verordnung werde von derzeit 25 auf 60 Paragrafen erweitern, neue Parameter zum Beispiel aus dem Bereich der Industriechemikalien kämen hinzu.



Abschließend wurde der Vorstand neu gewählt. Ihm gehören Ralf Röcker (Homberg/Ohm), Markus Heide (Stadtwerke Lauterbach), Marcel Rockel (Stadtwerke Schlitz), Daniel Kirchner (Freiensteinau) und Romy Jacob (Beisitzerin aus dem Gesundheitsamt) an.



Schließlich wurde der Wille zu verstärkter kommunale Zusammenarbeit auch in den technischen Bereichen formuliert. Aber auch Weiterbildungen sollen wieder im Mittelpunkt stehen.

