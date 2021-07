Die DEXT-Fachstelle (Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention) des Vogelsbergkreises und das Jugendbildungswerk laden zu einem Informationsabend zum Thema „Trans bei Kindern und Jugendlichen“ ein. Dieser findet am Mittwoch, 14. Juli, von 17 bis 19.30 Uhr im Freiwilligenzentrum in der Volkmarstraße 3 in Alsfeld statt.Das Kompetenzzentrum Trans und Diversität ist die einzige Beratungsstelle in Hessen mit dem Schwerpunkt Trans. Deren Koordinationsleitung Heik Zimmermann führt durch den Abend.Der Informationsabend richtet sich insbesondere an Eltern und Sorgeberechtigte von trans Kindern und Jugendlichen. Da Eltern und Sorgeberechtigte sich oft mit vielen zusätzlichen Aufgaben konfrontiert sehen. Fragen wie „Kann ich mein Kind so annehmen, wie es ist?“, „Wie reagieren Kita und Schule?“, „Wie erzählen wir es Oma und Opa, Freunden und Nachbarn?“ werden unter anderem besprochen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vogelsbergkreis.feripro.de