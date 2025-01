Tolles Angebot für die Berufsorientierung

Rund 15.000 Unternehmen und Institutionen nehmen an der Praktikumswoche teil, die in rund 150 Regionen in Deutschland angeboten wird. Auch die Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises bietet Praktika für Jugendliche an. Und das überzeugend, denn der der Vogelsbergkreis ist einer der Top-100-Praktikumsplätze.Jedes Jahr prämiert die Praktikumswoche Unternehmen und Institutionen, in denen die Praktikumstage am besten bewertet wurden. Die Bewertungen werden dabei von den Praktikantinnen und Praktikanten, die etwa ein Unternehmen oder eine Behörde tageweise kennenlernen, ausgestellt. In diesem Jahr kann sich der Vogelsbergkreis über die „Top-100-Auszeichnung“ freuen.Landrat Dr. Jens Mischak sagt zu dem Erfolg: „Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung, denn sie dokumentiert eindrücklich das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Betreuung der Praktika.“ Die Praktikumswoche bietet eine perfekte Möglichkeit für junge Menschen, direkt und ungefiltert in den Verwaltungsalltag hineinzuschauen, führt der Landrat aus. „Wir nehmen auch an der nächsten Runde der Praktikumswochen teil – und freuen uns auf die Fachkräfte von morgen!“, sagt Landrat Dr. Mischak.Beim Vogelsbergkreis lernten im vergangenen Sommer über drei Wochen hinweg junge Menschen die Arbeit der Kreisverwaltung kennen. Insgesamt nutzten acht Jugendliche aus der Region die flexible Gelegenheit, verschiedene Arbeitsbereiche der Kreisverwaltung zu entdecken. Eng betreut von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbrachten sie dort einen spannenden Tag.Aktuell läuft beim Vogelsbergkreis eine Ausschreibungsrunde für die Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten. Ab Mitte August 2025 bietet der Vogelsbergkreis damit die Möglichkeit, die Grundlagen für eine sichere Karriere in der Kreisverwaltung zu legen, heißt es in der Pressemitteilung. Interessierte können sich beim Personalservice des Vogelsbergkreises unter 06641 / 977-312, oder -3188 sowie per E-Mail an ausbildung@vogelsbergkreis.de informieren. Das Online-Bewerbungsportal finden Interessierte im Bereich „Ausbildung und Karriere“ auf www.vogelsbergkreis.de Mit der Praktikumswoche können Schülerinnen und Schüler jeden Tag ein neues Unternehmen und ein neues Berufsfeld kennenlernen. Mit ihren individuellen Angaben werden für die Schülerinnen und Schüler automatisch die Praktikumstage geplant. Insgesamt findet die Praktikumswoche in über 150 Regionen in Deutschland statt.Auf www.praktikumswoche.de/top-100/2024 sind alle Top 100 Unternehmen aus dem Jahr 2024 aufgelistet. Die Auszeichnung wird vom Plattformanbieter stafftastic ausgestellt. Für die Praktikumswoche wurden die 100 Top-Unternehmen und die 100 Top-Schulen aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.praktikumswoche.de