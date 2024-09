Tief eingetaucht in die Psychosomatik

In der Dr. Ebel Vogelsbergklinik informierten sich jetzt die Vogelsberger Medizin-Stipendiaten Begrüßt wurden die Studenten und die Koordinatorin des Stipendienprogrammes, Carina Diezemann von der Fachstelle Gesundheitliche Versorgung beim Vogelsbergkreis, durch Klinikleiter Hans-Heinrich von Schönfels.Die Ärztliche Direktorin und Chefärztin Dr. Anne-Katharina Neddens stellte im Anschluss die Arbeit der Klinik vor und gab eine Einführung in die Psychosomatik. Dabei verdeutlichte sie, dass die Psychosomatik ein interdisziplinäres Fachgebiet ist, in dem psychische Prozesse und psychosoziale Einflüsse bei der Entstehung und Heilung körperlicher Leiden im Mittelpunkt stehen. Anhand einer systemischen Aufstellung wurden die Vortragsinhalte praktisch erlebbar. So konnte eindrücklich veranschaulicht werden, welche Auswirkungen eine Erkrankung auf alle Lebensbereiche und menschlichen Beziehungen hat.Leitender Psychologe Benjamin Götzky erläuterte die Arbeitsweise der Klinik anhand eines aktuellen Patientenbeispiels. Zum Abschluss fand noch ein Rundgang durch die Klinik stattDie Stipendiaten, die sich mittlerweile in verschiedenen Abschnitten der Medizinerausbildung befinden, zeigten großes Interesse an der Psychosomatik und stellten Bezüge zu ihrer praktischen Arbeit her. Bei einem gemeinsamen Abendessen konnten sich Studenten, Fachärzte und Koordinatorin des Stipendienprogrammes weiter austauschen.Auch in diesem Jahr vergibt der Vogelsbergkreis wieder Stipendien für Medizinstudenten, die später im Vogelsbergkreis als niedergelassene Ärzte tätig sein möchten. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Weitere Informationen unter https://www.arzt-im-vogelsberg.de/studium/stipendium.html oder unter 06641/977–1751.