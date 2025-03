Um das Thema „Technik, die das Alter erleichtert“ geht es bei der nächsten Informationsveranstaltung des Pflegestützpunktes mit der Fachstelle Prävention im Alter und der vhs am Mittwoch, 26. März, von ab 17.30 bis 20 Uhr in der Volkshochschule Lauterbach.



Monique Abel vom Pflegestützpunkt weiß: Ältere Menschen haben den Wunsch, ihr Leben selbständig zu gestalten und so lange wie möglich, selbstbestimmt im gewohnten Umfeld zu leben. Durch alters- oder krankheitsbedingte Einschränkungen kann im Laufe der Zeit Unterstützung im Alltag erforderlich werden. Es gibt bereits technische Hilfsmittel und Unterstützungssysteme, die im Alltag die Selbständigkeit fördern. Das Angebot ist vielfältig, einen ersten Überblick können sich Interessierte und pflegende Angehörige bei der Informationsveranstaltung verschaffen.



Eine Anmeldung ist erforderlich und über die Volkshochschule unter Telefon 06631- 7927700 vorzunehmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

