Tage der Ausbildung: Dr. Mischak: Wichtige Hilfe beim Start ins Berufsleben

Im Sommer startet das nächste Ausbildungsjahr. Für die Schüler in den höheren Klassen wird es also höchste Zeit, sich mit der Berufswahl zu befassen. Hier helfen die nächsten Tage der Ausbildung, die vom 18. bis 22. März im gesamten Vogels­bergkreis stattfinden.Mehr als 90 Ausbildungsbetriebe aus dem ganzen Vogelsberg nehmen teil. Sie laden Jugendliche und deren Eltern zum Besuch ein und stellen ihre Ausbildungsberufe und Praktikumsangebote vor. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.tagederausbildung.de Erster Kreisbeigeordneter und Wirtschaftsdezernent Dr. Jens Mischak empfiehlt speziell den Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern interessante Betriebe auf der Webseite heraus­zusuchen und sie beim Besuch vor Ort zu begleiten. „Nutzen Sie als Eltern die Tage der Ausbildung, um ein klareres Bild zum Berufseinstieg über eine betriebliche Ausbildung zu bekommen.“ Im Ergebnis, so Mischak weiter, bekämen Jung und Alt ein Gefühl zu den Menschen, mit denen man in einem Praktikum oder sogar einer Ausbildung zusammenarbeiten würde.Die Tage der Ausbildung hätten in vergangenen zweieinhalb Jahren zu rund 420 Besuchen in Vogelsberger Ausbildungsbetrieben geführt. Dabei habe sich gezeigt: „Gerade das persönliche Gespräch mit Azubis und Ausbildern bringt deutlich mehr Klarheit in das schwierige Thema Berufswahl“, so Mischak.Auch Studierende, die nach neuen Wegen und Möglichkeiten suchen, hätten die Chance, eine passende duale Berufsausbildung für sich zu finden. Der duale Weg zeichne sich durch einen hohen Anteil an Praxis aus, was vielen Studienzweiflern gelegen sein könne.Die Tage der Ausbildung werden von der Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises organisiert.