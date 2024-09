Tag der Zahngesundheit: „Gesund beginnt im Mund – von Anfang an!“

Der Tag der Zahngesundheit macht seit Jahren am 25. September auf das Thema Mund- und Zahnhygiene aufmerksam. Unter dem diesjährigen Motto „Gesund beginnt im Mund – von Anfang an!“ steht besonders eine frühe Prophylaxe im Fokus.



Zum Aktionstag veranstaltete der Kinder- und Jugendzahnärztliche Dienst des Vogelsberger Gesundheitsamtes eine Zahnputzaktion in den Intensivklassen der Stadtschule in Alsfeld.



Dr. Sonja Schmidt-Schäfer vom Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst übte mit den Kindern die KAI Zahnputztechnik (KAI steht dabei für Kauflächen, Außenflächen und Innenflächen), informierte über kauaktive Kost und wie ein „gesundes Frühstück“ aussehen kann. Mit viel Spaß lernten die Kinder so, wie wichtig gesunde Zähne für ein gesundes Leben sind.

