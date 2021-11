Wir soll es nach der Schule weitergehen? Vielleicht mit einer Ausbildung? Wer sich darüber informieren will, ist genau richtig beim Tag der Ausbildung in Vogelsberger Betrieben am 26. November zwischen 15 und 19 Uhr. Mehr als 50 Ausbildungsbetriebe öffnen ihre Türen und laden Schüler und deren Eltern zum Kennenlernen ein. Wer im Sommer 2022 die Schule beendet und dann eine duale Berufsausbildung beginnen will, ist besonders willkommen in den Ausbildungsbetrieben. Auf der Seite www.tagederausbildung.de können sich Jugendliche ab sofort von der Vielfalt der mehr als 70 Ausbildungsangebote überzeugen, sich für einen, zwei oder auch drei Betriebsbesuche entscheiden und sich direkt bei den Unternehmen anmelden. Jugendliche unter 16 Jahren müssen von den Eltern angemeldet werden. Auch für Schüler der Vorabschlussklassen lohnt sich die Teilnahme, denn vielleicht findet sich ein interessanter Betrieb für das nächste Schulpraktikum. Nur wer mitmacht, weiß am Ende mehr.