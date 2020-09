Tag der Ausbildung am 25. September: Betriebsluft schnuppern für Schüler*innen

Wer im Sommer 2020 mit der Schule fertig geworden ist und nach einem Ausbildungsplatz sucht, ist ganz besonders willkommen bei den Ausbildungsbetrieben. Denn leider denken immer weniger junge Menschen darüber nach, vielleicht eine betriebliche Ausbildung zu machen – obwohl eine Ausbildung viele Chancen bietet und oft die bessere Wahl ist, als weiter zur Schule zu gehen oder nur ein Studium anzustreben. Auch als Schüler*in einer Vorabschlussklasse lohnt ein Besuch bestimmt: Vielleicht findet sich ein interessanter Betrieb für ein Praktikum? Nur wer mitmacht, weiß am Ende mehr.Bei den 43 teilnehmenden Firmen können Interessierte mehr als 80 Ausbildungsberufe kennenlernen. Auch über die Karrierechancen in der Zukunft können sie sich informieren. Insgesamt stehen Plätze für rund 370 Besucher*innen zur Verfügung.Auf der Seite www.tagederausbildung.de können sich Jugendliche seit dem 1. September die Vielfalt der Ausbildungsangebote durchsehen, sich für einen, zwei oder auch drei Betriebsbesuche entscheiden und sich direkt über die Homepage bei den Unternehmen anmelden. Jugendliche unter 16 Jahren müssen von den Eltern angemeldet werden. Überhaupt ist es keine schlechte Idee, zusammen mit den Eltern in die Betriebe zu gehen, weil die Entscheidung über den Ausbildungsweg höchstwahrscheinlich sowieso gemeinsam getroffen wird. Und an diesem Nachmittag bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, im Gespräch mit den Ausbilder*innen Fragen und Zweifel aus dem Weg zu räumen.Übrigens ist ein weiterer Tag der Ausbildung für den 27. November geplant, dann rund um die Schulstandorte Grebenhain, Lauterbach, Schlitz und Schotten.