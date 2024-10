Am frühen Freitagmorgen führte ein technischer Defekt zu einem Systemausfall in der Leitstelle des Vogelsbergkreises. Davon war die Einsatzbereitschaft der Leitstelle betroffen, und es wurden umgehend alle Notrufsysteme an die Leitstelle des Landkreises Fulda weitergeleitet. Die Notrufnummer 112 war durchgehend zu erreichen – Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung, teilt der Vogelsbergkreis mit.



Da aus technischen Gründen die Stromversorgung kurzfristig nicht anderweitig wiederhergestellt werden konnte, alarmierte der Vogelsbergkreis die Freiwillige Feuerwehr Lauterbach. So konnte eine zusätzliche Stromversorgung gewährleistet werden.



Aktuell sind Techniker im Einsatz, um die Stromversorgung wieder herzustellen und die Systeme der Leitstelle zu prüfen. Bis diese wieder stabil laufen, werden Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze über den Einsatzleitwagen sowie die Leitstelle des Nachbarlandkreises disponiert.



Im Einsatz an der Kreisverwaltung waren neben rund 20 Einsatzkräften der Feuerwehr Lauterbach auch der Einsatzleitwagen des Vogelsbergkreises, stationiert in Lautertal. Gleichzeitig ist Personal des Vogelsbergkreises in der Leitstelle des Landkreises Fulda im Einsatz, um die dortigen Kollegen zu unterstützen.



„Wir danken der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach, dem Landkreis Fulda sowie allen weiteren Helfern für die schnelle und unkomplizierte Hilfe“, machen Landrat Dr. Jens Mischak und der Erste Kreisbeigeordnete Patrick Krug klar. Mit Hochdruck werde die Ursache gesucht und behoben, teilen sie mit. Die Einsatzbereitschaft sei – auch für das bevorstehende Wochenende – gegeben, heißt es abschließend.

