Super-Angebote für die Osterferien

Langeweile in den Osterferien – das muss nicht sein! In Alsfeld gibt es richtig tolle Kurse – vom Osterbasteln bis zum Hip-Hop - die ganz viel Abwechslung bieten. Zusammengestellt haben das Programm das Vogelsberger Jugendamt – genauer gesagt Laura Tkotz aus dem Bereich Jugendarbeit – und die kommunale Jugendarbeiterin in Alsfeld, Maria Hoyer.Los geht es gleich am ersten Ferientag, am Montag, 3. April. Dann ist Osterbasteln im Alsfelder Freiwilligenzentrum in der Volkmarstraße 3 angesagt. Von 9 bis 12 Uhr haben die Sieben- bis Zehnjährigen kreativen Spaß zur Osterzeit, von 14 bis 17 Uhr sind die Elf- bis 15-Jährigen an der Reihe.Anmeldungen für das Osterbasteln und alle anderen Veranstaltungen dieser Reihe nimmt Laura Tkotz, Telefon 06641/977-438 oder per Mail an laura-tkotz@vogelsbergkreis.de entgegen. Nähere Infos gibt es unter www.freizeiten-bildung.de Am Dienstag, 4., April, werden Trickfilme im Freiwilligenzentrum erstellt. Von 9 bis 12 Uhr können sich Acht- bis Zwölfjährige versuchen. Am Nachmittag wird der Kurs für Zwölf- bis 15-Jähriger angeboten. Sie treffen sich von 14 bis 17 Uhr.„Kreativ & Wild in der Natur“ ist am Dienstag, 11. April das Motto für Acht- bis Zwölfjährige. Sie kommen von 14 bis 17 Uhr im Freiwilligenzentrum zusammen.Und zum Abschluss am Mittwoch, 12. April, wird Hip-Hop getanzt. Hier gibt es wieder zwei Gruppen: Von 11 bis 13 Uhr treffen sich die Elf- bis 14-Jährigen im FlowStudio in der Liederbacher Straße 10 in Alsfeld, von 14 bis 16 Uhr sind die 15- bis 18-Jährigen dran.