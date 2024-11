Das Städel Museum präsentiert die herausragende Bildniskunst Rembrandts und seiner Zeitgenossen in einer großen Ausstellung mit rund 100 Gemälden, Skulpturen und Druckgrafiken sowie kulturhistorische Gebrauchsgegenstände aus führenden niederländischen und internationalen Museen. Den Ausgangspunkt bildet der eindrückliche Bestand von Gruppenbildnissen aus dem Amsterdam Museum, der durch herausragende Werke des Städel Museums und des Rijksmuseums in Amsterdam und weiteren Leihgaben aus internationalen Museen ergänzt wird. Die vhs bietet am 7. Dezember von 7.30 bis 17 Uhr eine Studienfahrt zur Ausstellung "Goldene Zeiten? Kunst und Gesellschaft in Rembrandts Amsterdam" im Frankfurter Städel an.Im 17. Jahrhundert ist Amsterdam die Metropole Europas. Wirtschaft und Handel boomen, die Bevölkerung wächst rasant, Kunst und Wissenschaft florieren. Eine wohlhabende einflussreiche Bürgerschaft prägt die Geschicke der Stadt, und es ist diese Elite, die sich aufwendig ins Bild setzen ließ: Angehörige der Schützengilden und sogenannte "Regenten". Sie ließen sich in bedeutenden Gemälden der größten niederländischen Meister in Gruppenbildnissen festhalten, allen voran Rembrandt Harmensz van Rijn.Der Besuch der Ausstellung beinhaltet eine etwa einstündige kunsthistorische Führung, in der alle wichtigen Werke, natürlich vor allem die Gemälde Rembrandts, vorgestellt werden. Mithilfe der Führung kann das Geheimnis des künstlerischen Könnens von Rembrandt ergründet und über die große Breite an Exponaten Interessantes über die Stadt Amsterdam jener Zeit erfahren werden.Zustiegsmöglichkeiten bei Hin- und Rückfahrt sind in Schlitz, Lauterbach, Alsfeld und Mücke möglich. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.