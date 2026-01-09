Studienfahrt nach Stadtallendorf
vhs bietet Exkursion zum Dokumentations- und Informationszentrum sowie der KZ-Gedenkstätte „Münchmühle“ an
Rund um das heutige Stadtallendorf entstand im Herrenwald ab 1938 das größte Sprengstoffwerk des Dritten Reiches. Bis zu 20.000 Menschen aus über 20 Nationen verrichteten dort Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie.
Die kostenfreie Studienfahrt zum DIZ startet um 8 Uhr in Lauterbach und endet voraussichtlich um 15 Uhr. Teilnehmer können außerdem in Alsfeld oder Mücke zusteigen. Der gewünschte Zustiegsort sollte bei der Anmeldung angegeben werden. Ebenfalls ist die selbstständige An- und Abreise möglich. Die Studienreise kann nur bedingt barrierearm angeboten werden. Möglicher Unterstützungsbedarf kann bei der Anmeldung angegeben werden.
Die Veranstaltung der Regionalen AG Arbeit und Leben Vogelsbergkreis wird von Arbeit und Leben Hessen gGmbH gefördert.
Anmeldeschluss ist Dienstag, 27. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700