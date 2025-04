Studienfahrt der Volkshochschule Vogelsbergkreis ins Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden

Einen Tag im Museum für abstrakte Kunst in Wiesbaden. 24 Kunstbegeisterte aus dem Vogelsbergkreis waren im Rahmen einer Studienfahrt der Volkshochschule Vogelsbergkreis zum Museum Reinhard Ernst gereist, um sich den „Zuckerwürfel“, wie er in Wiesbaden genannt wird, einmal genauer anzusehen. Die Fahrt wurde unter der Leitung von Kursleiterin Sigrid Gebel organisiert und durchgeführt.



Das im Juni 2023 fertiggestellte Museum präsentiert eine Sammlung von Kunstwerken aus der Zeit von 1945 bis in die Gegenwart. Neben den ausgestellten Meisterwerken bot die Exkursion für die Vogelsberger auch Gelegenheit, die innovative Architektur des Neubaus zu bewundern.



Ein rund 90-minütiger Rundgang vermittelte den Teilnehmern Einblicke in die Entstehung und die architektonischen Besonderheiten des Museums. Zudem wurden die Kunstwerke der Sammlung sowie die in der Sonderausstellung „Move and Make“ präsentierten Werke der amerikanischen Künstlerin Helen Frankenthaler vorgestellt.



Im Anschluss an die Führung blieb den Besuchern Zeit, das Museum auf eigene Faust zu erkunden und den Tag mit einem Bummel durch den Kurpark sowie die Wiesbadener Innenstadt abzurunden.

