Straßensperrung wegen Treibjagd

Landstraße von Altenhain nach Götzen am Freitag voll gesperrt

ie Landstraße von Altenhain in Richtung Schottener Flugplatz und Götzen ist zwischen dem Abzweig in Richtung Wohnfeld und dem Abzweig L 3139 am Freitag, 8. Dezember, von 10 bis 14.30 Uhr aufgrund einer Treibjagd voll gesperrt.



Wie die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mitteilt, wird der Verkehr wie folgt umgeleitet: Ab Altenhain über die K 133 - Wohnfeld - L 3166 - Bobenhausen - L 3325 - Kölzenhain - Feldkrücken - L 3139 und zurück.



Die Umleitung ist ausgeschildert.