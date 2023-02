Straßensperrung am Rosenmontag

Ortsdurchfahrt von Herbstein voll gesperrt

Wie die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mitteilt, ist wegen des Rosenmontagsumzuges die B 275 in der Ortsdurchfahrt Herbstein am 20. Februar in der Zeit von 9 bis 14 Uhr für den Gesamtverkehr voll gesperrt.



Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: ab Herbstein über die K 109 - Lanzenhain - L 3140 - Ilbeshausen-Hochwaldhausen - L 3168 - B 275 und zurück.



Die Umleitung ist ausgeschildert.