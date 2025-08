Straßensperrung in Angenrod

Wegen grundhafter Erneuerung ist die Bundesstraße 62 in der Ortsdurchfahrt Angenrod von Montag, 11. August, bis Montag, 1. Dezember, für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Das teilt die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mit.



Aktuell sehen die Planungen eine witterungsbedingte Pause der Baumaßnahme von Anfang Dezember bis voraussichtlich Ende Februar vor. Der weitere Bauabschnitt soll dann von März 2026 bis Dezember 2026 andauern, kann aufgrund von Baufortschritt und Witterung allerdings auch variieren.



In Fahrtrichtung Alsfeld wird der Verkehr ab Ober-Gleen über die L 3151 - Zell - L 3070 - Romrod - B 49 umgeleitet. In Fahrtrichtung Kirtorf verläuft die Umleitung ab Alsfeld über die L 3145 - L 3344 - Ruhlkirchen - L 3070 – Seibelsdorf.



Für den LKW-Verkehr wird eine zusätzliche Umleitung ab Romrod über die B 49 - Schellnhausen - L 3071 - Ehringshausen – Kirtorf eingerichtet.



Die Umleitung ist ausgeschildert.

