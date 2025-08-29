Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033906

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Straßensammlung für die Kriegsgräberfürsorge

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Bitte helfen Sie mit, damit Erinnerung lebendig bleibt, Frieden Zukunft hat und Geschichte nicht verschwindet“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak, der erneut die Schirmherrschaft für die Haus- und Straßensammlungen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Vogelsbergkreis übernommen hat und die Bürger zur Hilfsbereitschaft aufruft. Unter dem Motto „Kriegsgräber erzählen Geschichte(n)“ finden vom 1. September bis 31. Dezember hessenweit Sammlungen statt.

„Die Nachrichten aus aller Welt, der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten zeigen uns, wie zerbrechlich der Frieden sein kann“, betont der Landrat. Inmitten dieser aktuellen Herausforderungen stehe der Volksbund als Mahner und Hoffnungsträger. Der Volksbund erfülle mit dem Pflegen von Kriegsgräberstätten und seinem Engagement für die Völkerverständigung konkrete Friedensarbeit. „Darüber hinaus leistet er einen wichtigen Beitrag, um die Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten und die Versöhnung zwischen den Nationen zu fördern“, so der Landrat.

Die Einnahmen der Sammlungen werden insbesondere für Projekte der Jugend- und Bildungsarbeit des Landesverbandes eingesetzt. Die Arbeit des Verbandes finanziert sich größtenteils über Mitgliedsbeiträge, Spenden und die jährlichen Sammlungen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.