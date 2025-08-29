Straßensammlung für die Kriegsgräberfürsorge

„Bitte helfen Sie mit, damit Erinnerung lebendig bleibt, Frieden Zukunft hat und Geschichte nicht verschwindet“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak, der erneut die Schirmherrschaft für die Haus- und Straßensammlungen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Vogelsbergkreis übernommen hat und die Bürger zur Hilfsbereitschaft aufruft. Unter dem Motto „Kriegsgräber erzählen Geschichte(n)“ finden vom 1. September bis 31. Dezember hessenweit Sammlungen statt.



„Die Nachrichten aus aller Welt, der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten zeigen uns, wie zerbrechlich der Frieden sein kann“, betont der Landrat. Inmitten dieser aktuellen Herausforderungen stehe der Volksbund als Mahner und Hoffnungsträger. Der Volksbund erfülle mit dem Pflegen von Kriegsgräberstätten und seinem Engagement für die Völkerverständigung konkrete Friedensarbeit. „Darüber hinaus leistet er einen wichtigen Beitrag, um die Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten und die Versöhnung zwischen den Nationen zu fördern“, so der Landrat.



Die Einnahmen der Sammlungen werden insbesondere für Projekte der Jugend- und Bildungsarbeit des Landesverbandes eingesetzt. Die Arbeit des Verbandes finanziert sich größtenteils über Mitgliedsbeiträge, Spenden und die jährlichen Sammlungen.

