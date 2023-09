Startschuss für drei spannende Jahre

Ausbildungsstart für 19 angehende Pflegefachmänner- und Frauen

Schulstart allerorten – so auch an der Vogelsberger Akademie für Gesundheitsberufe (VAG). Dort sind nun 19 junge Menschen in ihre dreijährige Ausbildung zu Pflegefachmännern und –frauen gestartet. Neben der Theorie an der VAG lernen sie die Praxis im Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld (KKA) und dem Eichhof-Krankenhaus in Lauterbach kennen. Zum Start in der VAG begrüßen Volker Röhrig, Geschäftsführer des KKA und der VAG, Karen Heipel und Thomas Müller, Schulleitung der VAG, Hans-Jürgen Herbst, Kreisbeigeordneter des Vogelsbergkreises, Beate Tanneberger, Pflegedienstleitung am KKA, Andrea Rubenbauer, Koordinatorin Schule und Ausbildung am Eichhof-Krankenhaus, Ilona Adams, Mitglied im Betriebsrat des KKA, und ihr zukünftiger Kursleiter Henrik Seel die Nachwuchsfachkräfte herzlich.



Geschäftsführer Volker Röhrig heißt die Nachwuchsfachkräfte willkommen: „Menschen zu begleiten, ist ein toller Beruf, auch wenn er herausfordernd sein kann“, sagt Röhrig. „Wir freuen uns auf Sie. Genießen Sie die Jahre, strengen Sie sich an – Sie alle werden gerne auf die Zeit zurückblicken“, unterstreicht der Geschäftsführer.



Denn „Sie alle haben sich für einen sehr abwechslungsreichen und zukunftssicheren Beruf entschieden. Ihnen stehen tolle und bereichernde Jahre bevor“, stellt Schulleiterin Heipel im Rahmen des kleinen Empfangs heraus. Denn die Mischung aus 2.100 Stunden Theorie und viel Praxis, Exkursionen, Projekttage und etwa selbstorganisiertem Lernen sind kurzweilig. Die Ausbildungsjahre werden viel schneller vorbei sein, als gedacht, versichert sie. Und auch Schulleiter Müller gibt den jungen Menschen die besten Wünsche mit auf den Weg. Neben Höhen wird es sicher auch Tiefen geben, doch auch die werden zu meistern sein. „Ihnen allen einen guten Start und in drei Jahren gute Ergebnisse!“, sagt Müller.



Der Kreisbeigeordnete Hans-Jürgen Herbst gratuliert den jungen Menschen zur Berufswahl. „Denn der Dienst an anderen Menschen gibt viel zurück“, betont er in seinem Grußwort. Für die Menschen der Region sind die jungen Fachkräfte sehr wichtig. Und für ihre Ausbildung finden sie mit der Gesundheitsakademie ein hochwertiges Angebot vor. „Meinen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung. Und für die kommenden Jahre ‚Glück auf‘“.



Auch Beate Tanneberger, Andrea Rubenbauer, und Ilona Adams, bringen ihre Freude über die neuen Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck, wünschen ihnen viel Erfolg – und laden sie dazu ein, sich bei Fragen oder Anregungen zu melden.



„Ich hoffe sehr, dass wir uns alle in drei Jahren an dieser Stelle wiedersehen, um Sie mit einem Examen in der Tasche in die Berufswelt zu entlassen“, sagt Karen Heipel, bevor es für die Schüler der Schulalltag startet.