Starkes Zeichen für ein Leben frei von Gewalt

(Vogelsbergkreis, )
Zum Auftakt der Frauenwochen luden die Beauftragte für Gleichstellung und Integration des Vogelsbergkreises, Elisabeth Hillebrand, die AG Gewaltprävention des Bündnisses für Familie sowie Mitglieder des Frauennetzwerks zur Aktion „One Billion Rising“ ein. Im Rahmen der weltweiten Bewegung gegen Gewalt an Frauen fand auf dem Marktplatz in Alsfeld ein Flashmob statt, bei dem gemeinsam getanzt und ein starkes Zeichen für Respekt, Gleichberechtigung und ein Leben frei von Gewalt gesetzt wurde. Begleitend informierte ein Infostand über lokale Beratungsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten bei Gewalt gegen Frauen. Die Veranstaltung wurde durch Grußworte von Elisabeth Hillebrand und dem Alsfelder Bürgermeister Stephan Paule eröffnet. Zudem wurde die Kunstaktion „Zapatos Rojos – Rote Schuhe“ der mexikanischen Künstlerin Elina Chauvet aufgegriffen: Zahlreiche rote Schuhe wurden auf dem Marktplatz aufgestellt. Jedes Paar stand symbolisch für einen Femizid und machte die Dimension geschlechtsspezifischer Gewalt sichtbar. Schätzungen zufolge ist jede dritte Frau weltweit bereits Opfer von Gewalt geworden – jede dritte Frau entspricht rund einer Milliarde Betroffener („One Billion“). Laut der polizeilichen Kriminalstatistik gab es im Vogelsbergkreis 2024 insgesamt 158 Fälle häuslicher Gewalt.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.