Stabwechsel beim KJP

„Experience“ aus dem Film „Ziemlich beste Freunde“ – eine passende musikalische Begleitung für die letzte Sitzung des 14. und die konstituierende Sitzung des 15. Kreisjugendparlaments (KJP) in der Sparkassen-Aula in Lauterbach. Denn was Jana Kaiser mit Violine und Michel Voges am Klavier interpretieren, ist zugleich Rückblick auf die vielen Erlebnisse und Erfahrungen des 14. KJP sowie Ausblick auf die kommende Zeit des 15. KJP.„Ich möchte Euch heute meinen Dank aussprechen. Ihr seid wegen der Corona-Pandemie in die Verlängerung gegangen und habt, wie euer Rechenschaftsbericht deutlich macht, viele Themen umgesetzt und eure Zeit gut genutzt“, unterstreicht Landrat Görig gleich zu Beginn seines Grußwortes. Das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen des KJP, die Mitarbeit bei den Feierlichkeiten zum 50-Jährigen Jubiläum des Vogelsbergkreises, das Politik-Café, der Umgang mit Depressionen, Natur- und Artenschutz, oder die Hygieneartikelspender an Vogelsberger Schulen sind nur einige Projekte, die umgesetzt wurden. Das KJP war in Hessen und Deutschland vor mehr als 30 Jahren ein Novum. „Glück auf!“, gibt Landrat Görig dem 15. KJP für ein weiteres Kapitel in der demokratischen Tradition mit auf den Weg.Auch Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter und Jugenddezernent, bringt seine Anerkennung für das 14. KJP zum Ausdruck und wünscht dem startenden 15. viel Gutes. „Nutzt das KJP, um Ideen einzubringen, zu diskutieren, kritisch zu hinterfragen, um euch eine Meinung zu bilden, viele Erfahrungen zu sammeln und um ‚Ziemlich beste Freunde’ zu werden“, sagt Dr. Mischak mit Verweis auf das vom Musikschul-Duo vorgetragene Stück. „Ich biete euch für die kommenden zwei Jahre die Zusammenarbeit an“, unterstreicht er. Anschließend lädt auch Dr. Hans Heuser, Vorsitzender des Kreistags, die Neu-Parlamentarier zur Mitarbeit im Kreistag ein und weist sie auf ihr Antragsrecht im Kreistag hin.Als scheidender 1. Vorsitzender des 14. KJP ist es an Hazeem Bhatti, sich bei den Mitgliedern des 14. KJP für ihr Engagement und ihre Motivation zu bedanken. „Wir können mächtig stolz sein auf das, was wir in den vergangenen drei Jahren erlebt und verwirklicht haben“, sagt Bhatti. Doch das ist nicht das Ende, wie er betont. Denn das 15. KJP steht in den Startlöchern. Den Neuen wünscht er gute Gespräche, Mut und die Fähigkeit, sich in die Perspektive anderer hinein zu versetzen. „Nur das Beste für Euch!“, sagt er abschließend, bevor die Sitzung des 15. KJP mit den Vorstandswahlen offiziell beginnt.Dort stand die Vorstandswahl im Mittelpunkt: Neben der Vorsitzenden Johanna Faubel (Romrod) gehören diesem Amelie Theis (Grebenau) als 2. Vorsitzende, Armin Salavati (Schotten) als 3. Vorsitzender, Esther Arnold als Pressesprecherin und Selin Volp (Ulrichstein) als Protokollantin an. Weiter präsentieren die Mitglieder des 15. KJP die bei einem Kennenlernseminar am Hoherodskopf gebildeten Arbeitsgruppen. Darin möchten sich die Abgeordneten eingehend mit den Schwerpunkten Jugendarbeit, Stadtgestaltung, Freizeit, ÖPNV, Marketing, Schule sowie Sport beschäftigen, berichtet die neugewählte 1. Vorsitzende Johanna Faubel.