Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten

Die Beauftragte für Integration, Inklusion und Gleichstellung beim Vogelsbergkreis, Stephanie Kötschau, führt an jedem zweiten Dienstag im Monat ihre Sprechstunde in der Kreisverwaltung durch. Die nächste Sprechstunde findet am Dienstag, 10. April, von 14 bis 16.30 Uhr statt. Stephanie Kötschau ist vor Ort, um telefonische Anmeldung unter der Telefon-Nummer 06641/977-304 wird gebeten.

