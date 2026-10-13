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Sprachlich in eine neue Welt abtauchen

Fit für den nächsten Urlaub? An der vhs starten nach den Herbstferien neun neue Kurse

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Sprache ist wie ein Muskel – sie muss trainiert werden“, zeigt sich Monika Schenker überzeugt. Sie muss es wissen, schließlich leitet sie den Fachbereich Sprachen an der Volkshochschule und hat tagtäglich mit Englisch, Französisch und Co. zu tun. „Mit jeder Unterrichtsstunde kommen mehr Vokabeln hinzu, aber es geht um weit mehr als das: In der Gruppe hat man den Austausch und man lernt, frei zu reden. Das ist so wichtig“, weiß nicht nur Monika Schenker, das wissen auch die vielen Kursteilnehmer zu schätzen, die sich seit Semesterbeginn im September eine neue (sprachliche) Welt erschließen. Wer bislang noch nicht dabei ist, kann trotzdem noch einsteigen: Nach den Herbstferien startet noch einmal eine ganze Reihe von neuen Kursen.

Monika Schenker kann stolz sein: Die Volkshochschule im Vogelsbergkreis braucht sich hinter städtischen Einrichtungen nicht zu verstecken. Hier werden nämlich nicht nur die klassischen Sprachen angeboten, hier gibt es auch die vermeintlich „exotischen“ Kurse in Schwedisch, Niederländisch, Japanisch oder Neugriechisch. Und trotzdem ist es immer wieder eine Herausforderung, die Kurse neu zu starten und dann auch am Laufen zu halten. „Der Einbruch bei den Teilnehmerzahlen kam im Grunde schon vor Corona – nicht zuletzt auch durch die digitalen Angebote“, erinnert sich Monika Schenker. Landesweit verloren die Volkshochschule gerade jüngere Leute an die Sprach-Apps.

Mehr und mehr aber weiß man aber inzwischen die Vorteile des vhs-Unterrichts wieder zu schätzen: „Hier wird in vielen Fällen muttersprachlich unterrichtet, man lernt die landestypischen Redewendungen und den kulturellen Hintergrund kennen“, zählt Schenker auf. Wichtig für die Sprachschüler, denn fast alle haben eine besondere Beziehung zu dem Land, dessen Sprache sie lernen möchten. „Entweder finden sie es als Reiseland interessant oder es gibt familiäre oder freundschaftliche Bindungen.“

Ein Schwedisch-Wochenende zum Beispiel haben kürzlich Leute besucht, die erstmals in den Norden in Urlaub wollen oder die schon öfter in Schweden im Urlaub waren und nun ein paar Grundlagen lernen wollten. „Es macht einen Unterschied, ob man jemanden in der Muttersprache anspricht, das ist auch eine Form der Wertschätzung dem Land und den Leuten gegenüber“, meint Monika Schenker. „Die Leute sind dankbar und öffnen sich ganz anders.“ Die Fachbereichsleiterin selbst hat längere Zeit Ungarisch unterrichtet, „da waren viele dabei, die ein Häuschen in Ungarn haben. Und in Dänemark und Holland sind es die Dauercamper, die die Sprache lernen wollen“.

Und wie schaut es mit dem eigenen Urlaub aus? Soll es im nächsten Jahr vielleicht nach Spanien gehen oder nach Italien? In der Volkshochschule starten in der Woche nach den Herbstferien noch zahlreiche Kurse, man kann also noch einsteigen. „Wir haben einen bunten Strauß an Kursen, wir bieten dreimal Italienisch, dreimal Englisch, Spanisch, Neugriechisch und Türkisch an“, verrät die Fachbereichsleiterin. Nähere Infos gibt es auch der Seite der vhs unter https://www.vhs-vogelsberg.de/

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