Sportler aus Curaçao kamen als Gäste und gingen als Freunde

Sitzung der Sportkommission: Dr. Mischak und Dominic Günther blicken auf ereignisreiche Tag zurück

Karibische Lebensfreude und olympisches Feuer im Vogelsbergkreis -knapp sechs Wochen ist das nun schon her, die Erinnerung an die vier außergewöhnlichen Tage mit der Gästegruppe aus Curaçao ist indes noch sehr lebendig. Das zeigte sich auch in der jüngsten Sitzung der Sportkommission unter Leitung des Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak im Sitzungssaal des Lauterbach Landratsamtes, in der sowohl der Sportdezernent als auch Dominic Günther, der Bewegungskoordinator des Kreises, noch einmal auf diese ereignisreichen Tage zurückblickten.



Zunächst aber stellte Günther, der seit gut zwölf Monaten als Koordinator für Sport und Bewegung in der Kreisverwaltung tätig ist, seine Arbeit vor. „In diesem Jahr ist schon sehr viel gelaufen“, fiel seine Bilanz positiv aus. In der Tat: Günther konnte den Mitgliedern der Sportkommission eine Reihe von Aktionen und Projekten nennen, die in jüngsten Zeit umgesetzt wurden. So zum Beispiel der inklusive Bewegungspark in Herbstein, der gemeinsam mit Partnern realisiert werden konnte. „Der inklusive Gedanke stand im Vordergrund, von daher wählten wir – wegen der Nähe zu den Herbsteiner Einrichtungen - als Standort den Kurpark aus. Wir ermöglichen dort Bewegungsförderung im öffentlichen Raum – die Geräte sind jederzeit für jeden zugänglich“, unterstrich Dominic Günther. Das Angebot wird angenommen. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen.“ Das bestätigte auch Dr. Jens Mischak und zeigte sich überzeugt: „Die Einrichtung dieses inklusiven Bewegungsparks war ein Schritt in die richtige Richtung.“



Höhepunkt dann aber war zweifelsohne das sogenannte Host-Town-Programm: Im Vorfeld der Special Olympics in Berlin wurden bundesweit gut 200 Städte oder Regionen ausgewählt, die Sportler-Delegationen aus aller Welt aufnahmen, um ihnen Land und Leute vorzustellen. Im Vogelsberg war – wie mehrfach berichtet – eine Delegation aus Curaçao, einer niederländischen Karibik-Insel, zu Gast.



Vier Tage wurde den Sportlern und ihren Betreuern ein buntes und sehr abwechslungsreiches Programm geboten. „Unser Motto war: Sie kommen als Gäste und gehen als Freude“, rief Dr. Mischak noch einmal in Erinnerung. Sein Fazit fiel eindeutig aus: „Unser Motto haben wir umsetzen können. Es waren sehr, sehr schöne Tage. Unsere Gäste haben sich sehr wohl gefühlt in der Region.“



„Unsere Gäste sind auch im Nachhinein immer noch begeistert. Mal sehen, was daraus wächst…“, ergänzte Dominic Günther und wies noch einmal auf die Höhepunkte des Besuchsprogramms hin. Besonders erwähnte er das große Sportfest in Lauterbach, in dessen Rahmen auch der zweite Mehrgenerationenlauf durchgeführt wurde. Diesmal sogar mit einem olympischen Feuer. Ganz im Zeichen der Begegnung und des Austausches stand dann tags darauf das Fest auf dem Alsfelder Marktplatz mit viel Musik, mit Tanz und mit vielen Gesprächen.



Dr. Mischak dankte in diesem Zusammenhang allen, die sich eingebracht hatten und sich um die Betreuung der Gäste aus Curaçao gekümmert hatten.



Abschließend wies Dominic Günther vor den Mitgliedern der Sportkommission noch darauf hin, dass er eine Vortragsreihe zum Thema „Bewegung im Alter“ anbietet. Bislang sind schon eine Reihe von Vereinen und Verbänden auf ihn zugekommen, um sich über das Thema zu informieren. „Wir sind schon gut vorangekommen, ich will das Angebot aber noch weiter ausbauen“, kündigte Günther an. Zudem plant er eine Aktion „Sport im Park“, die in Alsfeld stattfinden soll. Schließlich will der Bewegungskoordinator im nächsten Jahr das Thema „Schwimmen“ auf die Agenda nehmen.