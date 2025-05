Sportförderung: Fünf Vereine freuen sich über Finanzspritze

Bei Baummaßnahmen immer willkommen: ein Zuschuss. Gleich fünf davon gibt es für Vogelsberger Vereine aus dem Bereich der Sportförderung – in der Regel sind das 10 Prozent der förderfähigen Kosten, wie Landrat Dr. Jens Mischak bei der Übergabe der Zuwendungsbescheide am Dienstagabend im Kreishaus in Lauterbach betont.



Der Schützen- und Sportverein Stumpertenrod/Köddingen will sein Schießanlage modernisieren, aus den Händen des Landrates gibt es einen Förderbescheid in Höhe von 4000 Euro. Die Arbeiten will der Verein in Eigenleistung verrichten, das Projekt wird dennoch 40.000 Euro kosten.



Der FSV Pfordt und der SV Schwarz-Weiß Ohmes setzen auf Nachhaltigkeit und wollen ihre Flutlichtanlagen erneuern; 10 Prozent der Kosten übernimmt der Vogelsbergkreis, die Zuwendungen liegen bei knapp 3200 beziehungsweise 4200 Euro.



Der Vertreterin des Reit- und Fahrvereins Herbstein, Vivian Rausch, übergibt der Landrat eine Zuwendung in Höhe von knapp 3300 Euro, das Geld fließt in die Sanierung der Reithalle. Dort sollen der Sandboden, die Banden und insbesondere Türen in den Banden erneuert werden. Die Kosten sind mit 33.000 Euro veranschlagt.



Ein Bescheid ist sogar fünfstellig: Knapp 16.500 Euro bekommt die SG Freiensteinau, die die Treppenanlage am Sportgelände erneuern will. Die alte Treppe wackelt, ist in die Jahre gekommen, daher muss sie ersetzt werden. Insgesamt wird das die SG Freiensteinau gut 180.000 Euro kosten.

