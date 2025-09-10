Kontakt
Spielend Vielfalt entdecke

Spielenachmittag am 19. September in der Kulturspinnerei in Lauterbach

„Spielend Vielfalt entdecken“ ist das Motto eines Spielenachmittags, den das WIR Vielfaltszentrum Vogelsbergkreis, das Bündnis für Familie und das Antidiskriminierungsnetzwerk Mittelhessen (AdiNet) gemeinsam in der Lauterbacher Kulturspinnerei veranstalten.

„Mit dem interkulturellen Spielenachmittag möchten wir das Miteinander im Vogelsbergkreis stärken, den interkulturellen Austausch fördern und für das Thema Diskriminierung sensibilisieren“, sagt Fleur Frenk, Koordinatorin des Vogelsberger Familienbündnisses. Im Rahmen des Spielenachmittags präsentieren sich lokale Initiativen und Vereine, die auf der Suche nach ehrenamtlicher Unterstützung sind, heißt es weiter in der Meldung.

Als Teil der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die in der Zeit vom 12. bis 21. September unter dem Motto „Aktiv gegen Einsamkeit“ stattfindet, sind Interessierte von 14 bis 18 Uhr in die Kulturspinnerei, Lauterstraße 3, in Lauterbach eingeladen.

Eine Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung ist nicht erforderlich.

