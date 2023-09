Spiel und Spaß beim Kinderfest in Schlitz

Tolle Stimmung beim gut besuchten Kinderfest anlässlich des Weltkindertages: Am Jugendhaus in Schlitz nutzen über 100 Besucher das umfangreiche Spiele-Angebot. Besonders gefragt waren die Outdoor-Spiele aus dem Kaff-Mobil des Jugendamtes wie Spiele-Fahrzeuge, Fun-Sport-Geräte, das große Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel oder das große Vier-gewinnt-Spiel. Außerdem wurden an dem Nachmittag Videos und eine Power-Point-Präsentation zum Thema Kinderrechte gezeigt. Durchgeführt wurde das Fest von Daniela Kraus (schulbezogene Jugendsozialarbeit) und Jan Hendrik Witzel (Jugendbeauftragter der Stadt Schlitz). Unterstützt wurden sie von Svenja Mentz, Blaise Mundele und Max Semmler. Gefördert wurde die Veranstaltung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben!