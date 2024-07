Spendenübergabe nach Jubiläumsfest

Spendenübergabe bei der Volkshochschule des Vogelsbergkreises: Über eine Finanzspritze in Höhe von je 100 Euro konnten sich das Alsfelder Tierheim, die Alsfelder Tafel und der Verein „Alsfeld erfüllt Herzenswünsche e.V.“ freuen. Das Geld war bei der Jubiläumsfeier der vhs zusammengekommen, bei der Waffeln, Kaffee und alkoholfreie Cocktails gegen eine Spende abgegeben worden waren. Dabei wurden insgesamt 300 Euro an Spendengeldern eingenommen. Bei der Übergabe der symbolischen Spendenschecks in der vhs-Geschäftsstelle lobte Erster Kreisbeigeordneter und vhs-Dezernent Patrick Krug die wichtige ehrenamtliche Arbeit der drei Vereine für die Gesellschaft. Er überreichte die Schecks zu je 100 Euro gemeinsam mit vhs-Leiterin Monika Schenker. Für das Tierheim nahm Vorsitzende Ann-Catrin Schmidt den Scheck entgegen, für die Tafel Schriftführerin Regina Fehler und für „Alsfeld erfüllt Herzenswünsche“ Vorsitzende Julia Roth.

(lifePR) (