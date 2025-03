Spaß am Computer - Ferienkurs nur für Kids

„Spaß am Computer“ werden acht- bis zehnjährige Kinder in einem Ferienkurs haben, den die vhs des Vogelsbergkreises vom 7. bis 11. April jeweils von 9 bis 12.30 Uhr in Alsfeld, Im Klaggarten 6, anbietet. In dem Kurs können die Kinder erste Erfahrungen mit dem Computer und seinen Programmen machen. Sie erfahren, wie sie im Internet genau das finden, was sie suchen, und wie sie mit nützlichen Informationen umgehen können. Zusätzlich lernen die Teilnehmer, wie sie richtig mit der Tastatur umgehen und wie sie mit zehn Fingern fast „blind“ schreiben können. Dabei lernen sie das Programm Word kennen und wie dort Texte eingegeben, formatiert und gespeichert werden können.Anmeldeschluss ist der 31. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.