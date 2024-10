Spannender Einblick in das Hausarztleben

„Hessen – Land – Medizin“: Das Schwerpunktprogramm Primärversorgung HeLaMed bot nach dem erfolgreichen Auftakt der Hospitationswoche im vergangenen Jahr erneut die Möglichkeit für sechs Studentinnen der Philipps-Universität in Marburg den Vogelsbergkreis zu erkunden. Dabei erhielten sie einen intensiven Einblick in die Schwerpunkte der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum.



Über eine Woche hinweg waren die Gäste von der Uni Marburg im Vogelsberg unterwegs und hospitierten unter anderem in Hausarztpraxen in Alsfeld, Lauterbach und Homberg. Besonders lobten die Studentinnen den informativen Austausch mit den Hausärztinnen und -ärzten sowie den direkten Einblick in Hausarztpraxen im ländlichen Raum, die vom familiären Umgang geprägt seien, wie die Studentinnen feststellten. Weiterhin wartete ein Workshop zum Thema Psychosomatik in der Praxis von Dr. Christof und Dr. Simone Schwarzer in Lauterbach auf die Gruppe.



Nach einem Blick in die Arbeit der Inneren Medizin des Kreiskrankenhauses Schotten, einem Ausflug auf den Hoherodskopf und einem gemeinsamen Abendessen mit der Fachstelle gesundheitliche Versorgung des Vogelsbergkreises sowie den Lehrärzten reiste die Gruppe nach einer spannenden Woche im Vogelsbergkreis ab.

