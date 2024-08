Spanisch lernen

Ab Dienstag, 10. September, stehen an zehn Terminen jeweils von 19 bis 20.30 Uhr beim Spanischkurs der vhs Vogelsberg die spanische Sprache und Kultur im Mittelpunkt. Im Schulzentrum an der Wascherde, Raum 011, haben Interessierte die Möglichkeit, Grundlagen der Weltsprache zu erlernen, um sich in Spanien oder Lateinamerika sprachlich zurechtfinden zu können. Der Kurs vermittelt einen Basiswortschatz, thematisiert wichtige Strukturen, die Aussprache und auch Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben stehen auf dem Programm. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.