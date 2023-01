„Sophia“ grüßt von der Startseite

Digitale Helferlein im Alltag sind auf dem Vormarsch: Sie melden, wenn die Milch im Kühlschrank zur Neige geht, starten auf Wunsch die Lieblings-Musik in der ganzen Wohnung und navigieren zielsicher in die entferntesten Winkel der Republik. Ab kommender Woche hilft Chatbot „Sophia“ auch auf der Homepage des Vogelsbergkreises dabei, Informationen aus dem gesamten Hessischen Verwaltungsportal schnell und einfach zu finden.Das Pilotprojekt ist eine Entwicklung aus dem Geschäftsbereich der Hessischen Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, dem Hessischen Innenministerium sowie dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Dieser setzte den Chatbot als Pilot-Landkreis zuerst auf seiner Homepage ein. Nach der Testphase in der Nachbarschaft, ist der Vogelsbergkreis hessenweit nun einer der ersten Landkreise, der den Chatbot im Live-Betrieb auf seiner Homepage einsetzt.Auch wenn „Sophia“ die Pilot-Phase hinter sich gebracht hat, fließen ebenso die Erfahrungen aus dem Vogelsbergkreis in die Weiterentwicklung des Chatbots ein.„Sophia“ greift auf Daten des hessenweiten Verwaltungsportals verwaltungsportal.hessen.de zu, auf dem eine Vielzahl digitaler Verwaltungsleistungen aus verschiedenen hessischen Behörden und Verwaltungsfachbereichen zu finden sind. Und „Sophia“ lernt noch immer hinzu: Denn zukünftig sollen exemplarisch auch einzelne Organisationseinheiten eingebunden werden. Beispielsweise könnten dann Öffnungszeiten, Adressen oder Online-Dienste der Kreisverwaltung, wie etwa Antrags-Formulare oder -Links über den Chatbot gefunden werden. „Sophia“, die auf Deutsch und auf Englisch antworten kann, soll dabei helfen, ohne aufwendiges Suchen, Informationen zu Leistungen von öffentlichen Verwaltungen zu erhalten und so den Zugang vereinfachen, heißt es in der Pressemitteilung.