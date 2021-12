Sonderimpftermine für Kinder in Alsfeld

Am vierten Advent-Wochenende werden im Alsfelder Impfzentrum zwei Sondertermine angeboten: Am 18. und 19. Dezember werden dort Kinder ab 5 Jahre geimpft. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, das Anmeldeportal wird spätestens ab dem 14. Dezember freigeschaltet sein, denn erst dann steht fest, wie viele Dosen des bestellten Impfstoffs tatsächlich auch angeliefert werden. Über die Möglichkeit der Anmeldung wird Anfang nächster Woche noch einmal detailliert informiert.



Am Dienstag hatten Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak und die Leitung des Impfzentrums dieses Vorgehen in einer Telefon-Konferenz mit den Vogelsberger Kinderärzten abgestimmt. „Wir werden eng zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen“, fasste Dr. Erich Wranze-Bielefeld, der ärztliche Leiter des Impfzentrums, das Ergebnis des Gesprächs zusammen. Drei Kinderärzte werden die Corona-Schutzimpfungen selbst durchführen, zwei Praxen werden nicht impfen.

(lifePR) (