Sonderimpftag in Lauterbach

Impfaktion an der Schule an der Wascherde mit freien Kapazitäten

Noch bis 15 Uhr können sich Menschen beim Sonderimpftag in Lauterbach impfen lassen. Eine Voranmeldung für die Aktion, die die Kreisstadt Lauterbach, die Stabstelle Impfen des Vogelsbergkreises und die City-Ambulanz Alsfeld gemeinsam durchführen, ist nicht nötig.



Geimpft wird mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Dabei werden Unter-30-Jährige mit dem Impfstoff von BioNTech (Comirnaty®) und Über-30-Jährige mit dem Impfstoff von Moderna (Spikevax®) geimpft. Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht.



Geimpft wird in den Räumlichkeiten der Volkshochschule des Vogelsbergkreises in der Schule an der Wascherde. Dort stehen genügend Parkplätze zur Verfügung.



Geimpft werden Menschen ab 12 Jahren. Impfwillige Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen eine erziehungsberechtigte Person mitbringen. Bei Personen zwischen 16 und 18, die nicht von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, entscheidet der Impfarzt, ob eine Impfung ohne Erziehungsberechtigten möglich ist.



Es sind Erst-, Zweit und Auffrischimpfungen (Booster) möglich, allerdings muss für die Booster-Impfung die Dreimonatsfrist eingehalten werden. Stichtag für die Zweitimpfung ist der 29.09.2021.



Bei einer Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist eine Auffrischimpfung bereits nach Ablauf von 4 Wochen nach der Erstimpfung möglich.



Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis, der Impfausweis, die Krankenversichertenkarte sowie der ausgefüllte Aufklärungsbogen und der Anamnese- und Einwilligungsbogen (Dokumente können auch vor Ort zur Verfügung gestellt werden). Auffrischimpfungen für Menschen unter 18 Jahren – außer aus medizinischen oder beruflichen Gründen – sind nicht möglich.



Kinderimpfungen (unter 12 Jahre) finden heute nicht statt.