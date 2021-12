Sonderimpfaktion für Kinder: Alle Termine bereits ausgebucht

Die beiden Sonder-Impftermine für Kinder ab fünf Jahre am kommenden Wochenende in der Alsfelder Hessenhalle sind bereits ausgebucht: In noch nicht einmal zweieinhalb Stunden waren am heutigen Mittag die insgesamt 300 Termine vergeben.



Gegen 12 Uhr war die Seite junior.impfspringer.de freigeschaltet worden, für Samstag und Sonntag waren jeweils 150 Impftermine eingestellt worden. Der Samstag war bereits nach einer Stunde komplett ausgebucht, gegen 14.15 Uhr gab es auch für den Sonntag keinen einzigen freien Termin mehr.



„Wir werden ein weiteres Impfwochenende für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren durchführen und zwar am 8. und 9. Januar“, kündigte der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Erich Wranze-Bielefeld an. „Die neuen Termine werden im Laufe des kommenden Montags auf junior.impfspringer.de eingestellt.“

(lifePR) (