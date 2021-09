Sonderimpfaktion beim Fealler Bauernmarkt

Im Rahmen der bundesweiten Aktion #HierWirdGeimpft wird im Vogelsbergkreis ein weiterer Zusatztermin angeboten. „Wir gehen ein weiteres Mal in die Fläche und bieten den Besuchern des Fealler Bauern- und Spezialitätenmarktes die Möglichkeit, sich gegen das gefährliche Corona-Virus impfen zu lassen“, kündigt Landrat Manfred Görig an.



Der Impftermin findet am Freitag, 17. September, von 14. bis 17.30 Uhr in der Feldahalle in Groß-Felda statt und wird von einem mobilen Team des Impfzentrums durchgeführt.



Ganz wichtig: Man muss vorher keinen Termin buchen, einfach vorbeikommen, Personalausweis und Krankenkassen-Kärtchen mitnehmen und – wenn man ihn hat – den Impfausweis.

