So viele Teilnehmerklassen wie noch nie

In der Turnhalle der Eichbergschule in Lauterbach herrscht eine ganz besondere Stimmung – voller Aufregung, Freude und Begeisterung! Mehr als 300 Kinder zusammen mit ihren Lehrkräften sind angereist, um beim 11. Vogelsberger Antolin-Lesewettbewerb zu erfahren, wer die besten Leserinnen und Leser im Kreis sind. Mit dabei sind Kinder aus 22 Schulen und 162 Klassen der Jahrgänge 1 bis 6 – ein echtes Lesefest.



Besonders spannend ist der Besuch des Schriftstellers Christian Humberg, der den jungen Teilnehmern aus erster Hand von seinem Beruf erzählt und sie mit seiner Leidenschaft für Geschichten ansteckt.



Der Wettbewerb richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klasse im ganzen Vogelsbergkreis. Das Prinzip ist einfach: Die Kinder lesen ein Buch ihrer Wahl, beantworten anschließend kurze Quizfragen zum Inhalt auf dem Online-Portal „Antolin“ und sammeln dabei fleißig Punkte.



Organisiert wird das Ganze vom MAUS-Medienzentrum Lauterbach in Zusammenarbeit mit den Schulen im Kreis. Die Finanzierung und logistische Unterstützung kommen vom Amt für schulische Bildung und Betreuung des Vogelsbergkreises. Schirmherr ist Patrick Krug, Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent, der die Bedeutung des Lesens unterstreicht: „Lesen ist die Tür zu einer Welt voller Abenteuer, Wissen und Fantasie. Der Wettbewerb zeigt, wie viel Freude und Lernpotenzial im Lesen steckt – und das ist für die Entwicklung unserer Kinder unglaublich wichtig.“



Peter Weißmüller, Leiter des MAUS-Medienzentrums, hatte die Idee, den Wettbewerb im Vogelsbergkreis zu etablieren: „Ich bin überzeugt, dass wir durch den Wettbewerb viel Positives bewirken können: Die Schülerinnen und Schüler werden zum Lesen angeregt, die gelesenen Bücher können in der Klasse besprochen werden, und gleichzeitig wird die Medienkompetenz gestärkt, weil die Kinder mit einem Online-Portal arbeiten.“



Die besten Leserinnen und Leser im Überblick:

Astrid-Lindgren-Schule: Marie Geist, E2

Eichbergschule Lauterbach: Oskar Rahner, 1e, Johann Lange, 2b, Rafaela Reichel, 4d

Dieffenbachschule Schlitz: Hermine Kramer, 2d

Gudrun-Pausewang-Schule Maar: Carina Tausch, 3b

Windbergschule Freiensteinau: Henry Lehmann, 3a

Grundschule Wartenberg: Artem Bass, 4a

Alexander-von-Humboldt-Schule Lauterbach: Alina Herber, 5c, Alexander Zogrodnik, 5a, Jakob Merle, 6c

Oberwaldschule Grebenhain: Sarah Rachdia, 6G2

Albert-Schweitzer-Schule Alsfeld: Philipp Wilhelm, 6d

